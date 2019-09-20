遭郭辦打臉沒看到「共同友人」 韓國瑜快步不答

2019-09-20 17:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘退出總統大選，國民黨總統提名人韓國瑜表示正透過共同友人聯繫，不過，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜直接打臉說，到目前為止都沒這樣的人出現，還要韓國瑜「不用過來了」。對此，韓國瑜面對詢問，快步走過，突然轉身回頭像媒體拱手致意，就是不回應。

郭台銘17日深夜發出不參加2020總統大選連署，投下政壇震撼彈，韓國瑜隨即表達希望向郭請益，且正透過共同友人聯繫，試圖營造藍營整合團結氣氛。不過，郭辦發言人蔡沁瑜今天說，到目前為止都沒這樣的人出現，不然郭陣營也透過共同友人，「拜託韓市長不用過來了」。

韓國瑜今天下午赴正修科大參加教育部2019年度校長領導卓越獎、教學卓越獎典禮，與副總統陳建仁共搭電梯抵達，2人一前一後進入會場。

媒體數度詢問韓國瑜，郭辦表示沒看到「共同友人」，還要他「不用過來了」，韓國瑜面無表情快步與媒體擦身而過，進入會場前突然轉身拱手致意 ，就是不回答問題。

蔡沁瑜質疑，韓國瑜說透過共同友人跟郭台銘聯繫，但郭台銘或幕僚都沒有看到這樣的人出現，「不知道是不是一直以來手法都這樣」；她說，韓國瑜如果真的想聯繫郭台銘，要找就直接找我，願意代為傳達，不要再透過空氣中傳話。

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