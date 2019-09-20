「蔡賴配」最佳組合？台南綠營人士看法不一

2019-09-20 20:33

〔記者蔡文居／台南報導〕不少綠營人士認為蔡賴配是民進黨的最佳組合，總統府秘書長陳菊也認為蔡賴配是大家的期待。不過，台南綠營人士的看法不一，甚至也有親賴的議員表達反對，令人訝異。不過，多數綠營還是傾向支持蔡賴配，認為可以營造綠營團結的氣勢，勝算也高。

獨派立場鮮名的市議員李啟維表示，蔡賴配是不錯的組合，民進團要團結抗中保台，蔡賴配是最佳組合，因為這樣的組合最有戰力，雙方也可互補，而且在現在香港反送中及抗中保台的氛圍下，人民也期待綠營能夠團結打贏明年大選。

屬於正國會的市議員蔡旺詮則表示，對民進黨而言，蔡賴配是好的方向也能營造團結的氣勢，但對中間區塊的選民而言，副的比正的強勢，這確實是一個問題。但他相信中央會協調出一個最好的模式。

賴清德子弟兵、市議員王錦德的看法則令人大感意外，他表示，基於朋友立場，他個人是不贊成蔡賴配，但他會以大局為重。

立委林俊憲子弟兵、市議員蔡筱薇則表示，中南部鄉親一直期待推出蔡賴配的組合參選，蔡、賴團結合作，明年大選的勝算也更有把握，她樂觀其成，但也尊重賴院長個人的想法。賴在台南的政績有目共睹，大家也期待他能繼續為民服務，黨中央應該更積極來思考如何來團結綠營打贏明年大選。

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