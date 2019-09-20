呂秀蓮選總統 一邊一國黨不協助連署但祝福

2019-09-20 14:45

〔記者李欣芳／台北報導〕獲喜樂島聯盟推薦選總統的前副總統呂秀蓮決發動連署參選，同屬獨派新政黨的「一邊一國行動黨」，未來在總統選舉的動向受到關注，由於一邊一國行動黨與喜樂島聯盟都要進軍國會，彼此有競爭關係，一邊一國行動黨發言人陳昭姿今天下午表示，尊重並祝福呂透蓮參選，一邊一國行動黨不會幫呂秀蓮連署，也不會個別禁止黨員及支持者連署。

據了解，一邊一國行動黨內部有人在總統大選挺蔡英文總統競選連任，也有人認為可持開放態度，支持呂秀蓮或支持蔡英文。

前總統陳水扁日前在臉書表示，對國、民兩黨總統候選人都不滿意的人終於有了投票的對象，但呂秀蓮參選總統當選不了，卻可以讓蔡英文落選，要如何選擇？2000年總統大選，退黨參選的許信良揚言拉下阿扁，結果還不是「一場空」。

陳水扁表示，9月10日呂秀蓮來問他對她參選總統的看法。阿扁坦承以告呂的「天年」過去了，去年是她宣布參選總統的好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長。阿扁認為和平中立是全國性議題，與其選市長不如選總統才對。但這次陳水扁認為決定太慢了，他不表贊同。

不過，呂秀蓮已表明，說她參選是為了拉下蔡英文，這是誤傳。

陳昭姿表示，以呂秀蓮的輩份，在這個時候願意出來承擔，她予以尊重並祝福。被詢及一邊一國行動黨是否會幫忙呂秀蓮連署？陳昭姿說「不會」，但也不會禁止個別黨員及支持者這署。

至於一邊一國行動黨是否挺蔡英文連任，陳昭姿說，尊重黨員的自主性，相信黨員會做出符合一邊一國行動黨黨綱的決定。

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