超級韓粉挑戰蔡其昌 林佳新：勇於應戰、不怯戰

2019-09-20 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕「最強菜販」超級韓粉林佳新將代表國民黨參選台中市立委第一選區，今（20）日接受廣播主持人、國民黨立委提名人莊子富專訪，兩人在節目中異口同聲表示，他們是刺客，也是素人，決定參選是表達「勇於應戰」不怯戰的態度。

台中市立委第一選區被國民黨視為艱困區，國民黨7月底徵召前陸委會副主委張顯耀參選，對決立法院副院長蔡其昌，但張顯耀婉拒，改由超級韓粉雲林青農林佳新披掛上陣，但林被網友起底，曾直播餵幼狗喝酒影片，事後雖已道歉，網友仍砲轟太扯了。

林佳新接受廣播專訪表示，素人沒有太大資源，但他與莊子富也沒有包袱，就是能衝、能拚，投入選戰為的是讓基層民眾聽到他們在講什麼、也更了解民眾在想什麼，相信自己一定比副院長更接地氣。

林佳新也說，大家認為刺客赴戰場就是受死，但民心思變，韓國瑜都能拿下高雄了，他與莊子富一定能拿下第一、第七選區，一定會贏。

莊子富則說，第一、第七選區都是國民黨的艱困區，希望與林佳新攜手、用空戰方式打出不一樣的選戰，未來除積極經營基層，也會針對政策作辯論，讓選民有新的選擇，沒有一個選區是好選的，去年市長選舉、高雄也被翻轉了，最重要是努力、傾聽民眾的聲音。

國民黨下週三中常會才決定是否提名林佳新，若未獲提名怎麼辦？林佳新說，他只是要表達一個敢戰、不畏戰的態度，國民黨不是大家所想像那麼弱，如果有幸獲得提名，他不會找韓國瑜來助選，讓韓去幫助全台各地需要他幫助的人，這選區他一個人來就好。

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