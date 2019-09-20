原來如此？韓國瑜民調下滑 藍委指韓粉接到電話都這樣說

2019-09-20 16:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調下滑，台中市第五選區立委沈智慧在今天滿意度調查記者會中對選民喊話，總統選情會倒吃甘蔗，她指很多韓粉、支持者都反映「接到民調電話都說不支持韓」故意反其道而行，怕黑韓也要讓對手掉以輕心，強調基層韓流不減，對台中選情是審慎樂觀。

對於韓國瑜民調低落，沈智慧強調韓的選情會愈來愈好，雖然一開始整合問題讓人民有焦慮「國民黨怎麼不團結！」但感謝郭董退出，讓泛藍整合前進一大步，對國民黨整合團結有信心。

對於韓朱配，沈智慧表示樂觀其成，國民黨初選5人，第1名的韓國瑜加上第3名的朱立倫，朱曾任桃園、新北市長及國民黨主席，兩人合作有互補作用。

沈智慧也強調拚選戰會結合韓國瑜、盧秀燕「三合一」做文宣，包括看板、面紙、農民曆，也會進行區域聯防，目前已結合舊市區包括中西東南區立委參選人李中、西屯南屯區的黃馨慧做共同看板並已經上架，同時國民黨已提名的6名立委候參選人也加上韓國瑜進行「六加一」聯合文宣，已經合影製作，將會陸續架上看板。

沈智慧也拿出與韓國瑜、盧秀燕合體照片為封面的農民曆宣傳，強調這是她自己花錢印製，也徵求韓、盧同意合影放封面，發送給里長、社團、官廟及隨機發送，內頁也放上自己「美美」的照片、問政內容及服務案件。

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