又一邦交國遭奪 綠委怒轟中共：國際社會的麻煩製造者！

2019-09-20 14:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕繼日前與南太平洋友邦索羅門群島斷交後，外交部稍早再宣布將與太平洋國家吉里巴斯斷交。對於中共在外交上多方打壓，民進黨立委趙天麟今痛批，北京當局拿中國人民的血汗錢來進行最低劣的金錢外交，正是用行動證明共產黨政權是國際社會的麻煩製造者。

趙天麟指出，中國甘冒如此野蠻形象的風險，其本質很可能是因為習近平執政下經濟逐漸疲軟所導致的政治危機，軍事、經濟如此強大的中國，其政權治理仍如此人治與不文明，怎能不讓國際社會憂心？

趙天麟強調，對於崛起中的中國而言，這種做法無異是一種「羞恥」的標籤，中方試圖以斷我邦交國來介入台灣大選，並轉移香港反送中運動的焦點，更是流氓國家的行徑，呼籲國人要更加團結，一起抵抗外侮。

民進黨立委王定宇表示，這件事情不只影響台灣，也影響到美、澳等國在南太平洋的布局，美國國務卿龐皮歐幾個月前還特別去到吉里巴斯，希望吉里巴斯總統重視跟台灣的邦交關係，現在中國做出這種挖牆角的動作，挖的不只是台灣的牆角，也是挖到民主陣營的牆角，這絕對會產生後續效應，台灣對此並不孤單。

王定宇分析，習近平的戰術是一方面影響台灣總統大選，另一方面要替台灣主張「一中同表」的人添柴火，此外還可以轉移香港反送中的焦點，並在南太平洋建立戰略基地，然而對台灣來說，外交就是為了彰顯主權，如果接受一中，「國家都沒了，又何必外交？」

王定宇強調，堅持中華民國台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這絕對是台灣共識，呼籲在野黨在這時候要看清楚打壓台灣的人是誰，不要順著敵人的勢對內搞分裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法