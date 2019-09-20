反駁卡韓說 蔡英文：希望高雄治安讓市民安心

2019-09-20 13:17

［記者謝武雄／桃園報導］最近高雄發生多起重大治安事件，內政部次長陳宗彥、刑事局長黃明昭相繼坐鎮高雄；對此，高雄市長韓國瑜認為，從之前外交部的事情加上這次內政部的事情，根本就是「卡韓」；對此，總統蔡英文今天於桃園參訪時表示，這不是卡韓，而是希望高雄治安能夠維持，讓高雄市民可以安心。

總統蔡英文今天參加桃園市綠線捷運工程開工祈福儀式，事後受訪時表示，這應該不是所謂「卡韓」的問題，畢竟治安是非常重要的，高雄這次幾個事件，對整體治安確實造成讓人擔心的地方，所以行政院特別關注高雄的治安也是有他的道理。

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