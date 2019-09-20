F16V採購有急迫性 軍方：空軍現有機隊2027年失去優勢

2019-09-20 13:11

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院院會今天通過將「新式戰機採購特別條例草案」交立院外交及國防、財政兩委員會審查，軍方官員今天表示，F16V戰機案有其急迫性，因為在面臨中國軍事現代化跳躍式成長下，預判在2027年我空軍現有機隊將漸失優勢。

軍方官員指出，中國現役各型戰機合計總數達2千餘架，且在東部及南部戰區部署J-10、J-11、J-20、SU-35等各類型戰機6百餘架，已對我空防威脅倍增。尤有甚者，中國軍機在今年3月31日蓄意越過海峽中線，壓縮我空域縱深，嚴重威脅我國防安全；其國務院於今年7月24日發布「新時代的中國國防」白皮書，重申不放棄以武力併吞台灣，並首次宣稱「組織艦機繞島巡航」，對我敵意更加強烈；另中國解放軍於今年7月底，在我東南沿海實施針對性軍事演習，不斷地提升軍事行動強度。

軍方官員表示，我國現役三型主力戰機中，IDF經國號及F-16型戰機已進行相關性能提升，幻象M2000-5型戰機將屆服役壽期，面臨中國軍事現代化跳躍式成長，預判在2027年我空軍現有機隊將漸失優勢，雖已發展下一代新式戰機，然緩不濟急，必須採取最小成本、最快方式籌獲高性能戰機加入作戰序列。為進一步提升空軍整體戰力，確保台海空防安全，實有必要採購F-16V（BLOCK70）新式戰機；其功（性）能顯較現役各機種戰機優異，使戰術運用更為靈活，足可彌補戰力間隙。

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