曝中華電信酬庸名單 藍委點名賴品妤父親「肥貓」

2019-09-20 11:35

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委林奕華、童惠珍今天召開記者會指控，民進黨將酬庸之手伸進中華電信，大量安插沒有相關經歷、背景的非專業人馬空降高官，招聘人數遠低於離退人數，還點名最近剛被民進黨提名的新北第12選區立委參選人賴品妤，指其父親賴勁麟擔任中華子公司、神腦國際董事長當「肥貓」。

林奕華指出，中華電信預估5年內退休5000人，但內部員工透露，每年基層人力招聘都遠低於離退人數，讓基層工作量大增，17職等以上的高官及年薪超過350萬的子公司、相關企業董事長卻不斷空降、「佔好佔滿」，有些甚至沒有相關經歷或專業能力，純粹「酬庸」。

林奕華質疑，賴品妤過去擔任時代力量黨團助理時，高喊「打肥貓」是進步改革的力量，但中華電信酬庸名單中竟有賴品妤的父親賴勁麟，賴勁麟還擔任中華子公司神腦國際的董事長，試問工運出身的立委跟電信業有何關聯？賴品妤要不要出來說清楚？要不要勸勸自己父親辭「肥貓」？

童惠珍也砲轟說，民進黨酬庸不看專業只看背景、關係，過去新潮流大老吳乃仁的女兒吳怡親才30多歲就可以擔任年薪近千萬的台苯董事長，引發高度爭議，民進黨立委陳明文身陷洗錢風波，法務部漲蔡碧仲救護航，都在在顯示民進黨政治凌駕專業。

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