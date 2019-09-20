政府嚴守財政紀律 蘇揆：22年來首度達收支平衡

2019-09-20 11:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院報告中央政府總預算案，他指出，本次總預算規模有所成長，卻是22年來第一次歲入歲出達到平衡，顯示政府致力推動各項建設，為人民爭福利、減負擔的同時，更嚴守財政紀律，並帶動經濟穩定成長。

蘇貞昌今指出，2020年中央政府總預算案的歲出及歲入均突破2.1兆元，但兩者間並無差短，這是自1999年來再次達到歲出與歲入平衡，此外債務也還本850億元。

蘇貞昌表示，近年來國際間貿易爭端不斷，諸多不確定因素干擾著全球景氣及貿易擴張步調，根據預測機構預測，明年全球經濟成長2.6%，將略低於今年的2.7%，不過受中美貿易衝突影響，廠商回台拓增的產能大增，加上國內半導體製程的優勢與5G、人工智慧等新興產業持續發展，可望維繫我國出口動能，內需部分也因國內就業市場穩定，有助於提升消費動能。

在投資方面，蘇貞昌說，因海外資金回台投資的規模優於預期，半導體、離岸風電等投資都陸續進行，加上前瞻基礎建設持續執行，都可帶動整體投資，明年國內經濟仍可望穩健成長。

蘇貞昌強調，行政團隊將持續拚經濟、保弱勢、護名聲，並壯大教科文實力及國防自主能力等面向，包括加速推動產業創新、前瞻基礎建設、優化投資環境、減輕家庭育兒跟長照負擔、增加就業機會、提高薪資所得、平衡區域發展等，讓國人都能安居樂業，讓台灣更加幸福。

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