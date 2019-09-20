大秀學位證書 藍委：小英敢提告將反提誣告

2019-09-20 11:34

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會質疑蔡英文總統學歷，並要求成立調閱委員會找出真相，多位立委秀出自己的外國學位證書，質疑蔡總統拿出來有這麼難嗎？被問及「黑英計畫」，國民黨團總召曾銘宗否認說，要黑她不缺這項，並痛斥：「全民質疑論文問題她還敢提告？若蔡總統要提告，絕對告她誣告，莫名其妙！」

被問及蔡英文競選辦公室質疑國民黨敢不敢宣布「放棄言論免責權」，在立法院外召開記者會？曾銘宗怒嗆：「這什麼回應？」並痛斥，全民質疑她論文有問題，她還敢提告，把2300萬民眾知的權益踐踏到無法形容，「我們為人民質疑論文，很間單，公布就好了啊，大家無權知道總統的論文嗎？她若敢去告，國民黨一定告她誣告，莫名其妙」。

對於外傳國民黨中常會要針對論文執行「黑英計畫」，曾也挖苦說，蔡總統的施政做得「非常好」，要黑她不缺這項，當天是有中常委建議質疑她這部分，只是意見發表，沒有所謂黑英。

曾銘宗指出，面對前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等各界一再質疑蔡總統學位問題、沸沸揚揚，與其這麼多疑問、還要提告，何不直接公布論文？蔡總統曾稱自己論文寫得很好，相信全國民眾都可望欣賞這本擲地有聲的博士論文。

他說，國民黨團今天將正式提案，在立院成立「蔡總統論文調閱小組」，呼籲民進黨不要杯葛，一起追真相，但仍誠懇建議，蔡總統自己公布。

立委孔文吉也拿出自己的學位證明並質疑，蔡總統的博士論文充滿塗改、缺頁，像是事後追補的，蔡曾在政大、東吳任教，兩校難道沒有畢業證書影本？他指出，1983年蔡投書聯合報，當時還沒拿到學位就已經署名倫敦政經學院法政博士，要求蔡說清楚口試委員、指導教授是誰，為何35年後才補交論文？他說，若論文並非屬實，蔡總統不僅要跟國人道歉，還應該辭職下台。

立委林奕華出示自己的碩士學歷指出，蔡總統用博士學位申請教職、參選總統，過程中有許多機關可以確認學位真實性，但這些單位都用個資法搪塞外界質疑，但當事人拿出這些認證有這麼困難嗎？

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