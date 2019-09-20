打臉質疑學位聲音 他親赴LSE圖書館調閱小英論文

2019-09-20 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕近期有部分深綠人士質疑蔡英文總統的倫敦政經學院博士學歷造假，連國民黨都要跟進推出「黑英計畫」，引發外界討論，對此有網友親赴倫敦政治經濟學院（LSE）的圖書館，調閱總統論文，打臉質疑人士。

一名林姓網友昨在臉書上PO文說明「如何親眼閱讀總統論文」，他指出取得LSE論文調閱資格並不困難，只要先上LSE網站申請加入圖書館，輸入個人資訊與想要閱讀的文獻，基本上可以很容易取得調閱權限，網友在送出資訊後靜待5個工作天，經館方回覆後再補上證明學術身分的文件，隨後便在2至3天後獲得入館資格。

林姓網友憶述，在入館時，館方已將置物櫃、資源箱與座位都先行安排妥當，在館員再三申明不可拍攝論文內容後，即可從資源箱中取得申請調閱的論文。網友強調，雖然館員偶爾會巡視，但並非部分媒體暗示「會有人隨時監測」的狀況，至於離館的手續，他說，將鑰匙與論文歸還給櫃檯後就能取回讀者證，但館員會要求檢查手機相簿，確認沒有相關照片才能離開。

由於公開論文內容需要作者同意，林姓網友致函總統府，希望取得授權，惟府方回應「請依該圖書館規定辦理」，而無法提供詳細的論文內容，只能大致說明論文摘要，蔡英文在本文中，檢驗非關稅壁壘（non-tariff trade barriers）政策中的法律層面發生的各種議題，最後比較其他專家在考慮政治情勢後，對貿易情勢提出的解方，同時蔡英文也提出了另一個版本。

林姓網友統計目錄中出現最多次的關鍵字，「補貼」（subsidies、subsidy）一共出現28次，其他如「出口」（export）、「貿易」（trade）、「保護措施」（safeguard）、傾銷（dumping）、法律（law）、商品（products）、價格（price）等字詞也都出現10次以上。

林姓網友用行動證明，LSE圖書館確實有收錄蔡英文的博論，而且將其視為博士論文，質疑那些懷疑論者「到底會有哪間學校收藏無效的博士論文，還會不註明的？」

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