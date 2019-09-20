民進黨中市第5選區徵召莊競程 劉國隆批不透明、黨部說再溝通

2019-09-20 09:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然民進黨已徵召交大助理教授莊競程參選中市北區北屯立委第5選區，一直表達有意參選的前市議員劉國隆批黨中央根本不公開不透明，提名莊競程的標準為何，已引發基層反彈，認為票投不下去，他強調，面對基層反彈，他不排除參選到底。

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，提名立委參選人，黨中央有整體性考量，培養新人對黨對國家都有好處，本屆市議員選舉，就有很多資深議員讓給年輕人，他相信劉國隆是有智慧的人，能夠了解黨的考量，黨中央會再跟劉國隆溝通。

雖然中市第五選區確定由交大助理教授莊競程參選，但一直要求黨中央要用民調決定人選的劉國隆非常不滿，他表示，黨中央提名誰他都沒有意見，但他要的是公平公開公正，這是民進黨的精神。

劉國隆強調，他個人對莊競程沒有成見，但黨中央提名莊競程的理由是什麼，為何他與楊宗灃都是有意參選者，黨中央卻徵召莊競程，不肯初選，要跟基層解釋「為何徵召莊競程」。

劉國隆表示，有人跟他講，黨中央有民調，他便跑到黨中央要去看民調，結果黨中央竟說沒有做，到底是黨中央是如何決策。

劉國隆表， 由於很多基層反映，「這張立委票投不下去」，面對基層的反彈，他不排除參選到底，會繼續跑行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法