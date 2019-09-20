媒體稱看蔡英文論文不容易 徐世榮回嗆：台北就有類似嚴格規定

2019-09-20 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕藍營持續將砲火對向總統蔡英文的學歷，《聯合報》主筆室今日刊文稱要看蔡英文的博士論文，「不可以翻印拍照，只可以用鉛筆抄寫筆記」等種種規定很詭異，與放在美國的《蔣介石日記》相提並論，對此，政大地政系教授徐世榮回擊《聯合報》，台北就有類似嚴格規定了，不用去美國。

徐世榮指出《聯合報》 主筆室今日刊出評論文可能是有問題的，內容提及，「最詭異的地方，『不可以翻印拍照，不可以引用內容，不可以錄音，不可以用鋼筆，不可以喝水，只可以用鉛筆抄寫筆記』。這個條件如今唯一能與之相提並論的，就只有存放在美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館的《蔣介石日記》了」。

徐世榮回應，「其實不用去美國，在台北就有類似的嚴格規定」，他建議這篇評論文的作者、或是《聯合報》記者，能夠親自造訪國立政治大學社資中心內的「孫中山紀念圖書館」。

徐世榮表示，進去前，你必須先確定你要找的書籍或資料，因為你不能夠去書架區找書，進去後，管理員會很禮貌的告訴你，「不可以翻印拍照，只可以用抄寫筆記」，他稱，管理員甚且會關心你的健康、貼心的問你是否需要口罩。

徐世榮解釋為何會有這麼嚴格的規定，他指出，那是因為民國101年11月12日，政治大學與中國國民黨簽訂「孫中山紀念圖書館委託管理合作協議書」，本校是受協議書的規範而有這麼嚴格的規定，徐世榮直言，是中國國民黨要求「不可以翻印拍照，只可以用抄寫筆記」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法