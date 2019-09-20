2名嘴驚爆被韓粉「堵」！ 謝震武嘆：真的不需要這樣

2019-09-20 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有一群死忠支持者，不過其中有些「不理性」韓粉卻時常做出脫序行為。資深媒體人陳敏鳳與邱明玉19日在節目透露，近日在路上被韓粉「堵」。不但陳敏鳳感嘆「台灣好幾年沒有這樣了」，主持人謝震武也呼籲「真的不需要搞成這個樣子」。

陳敏鳳在19日晚間播出的「新聞面對面」中感嘆，台灣已經很多年不會發生在路上堵人的事情。謝震武忙追問：「你有碰到嗎？」陳敏鳳回答，禮拜天她就在台北捷運內湖站二樓被堵過，對方十分莫名其妙，直接嗆她「你這樣沒有按照良心講話睡得著嗎」？

邱明玉也跟著透露，她也曾在餐廳門口被堵，遭對方嗆「邱小姐，講話要憑良心、要公道，我都有看你的節目喔」！一旁立委郭正亮詢問「那種人都是韓粉，不是民進黨的」？邱與陳回答「對，都是韓粉」。

陳敏鳳表示，「我覺得台灣已經好幾年沒有這樣子了，即使馬英九、陳水扁時代也很少這樣子」，她也認為，這種瘋狂的氣氛實在是太令人「匪夷所思」了。她指出，如果韓國瑜不修正這一塊，中間選民和年輕選民永遠回不來，「那你要怪別人嗎」？

對此，謝震武也認同表示「真的很匪夷所思」。他指出，大家都經歷那個年代，當時政論節目直播Call in還被訓練出一聽到對方口氣不對，就馬上把電話切掉的能力。謝震武說，但那是民國80幾年，現在是民國快110年，「這個說實話，真的不需要搞成這樣子，大家各自支持是好的，但是不需要搞成這樣」。

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