網紅議員遭韓粉出征 「呱吉」霸氣：餓死路邊也不會道歉！

2019-09-20 01:04

〔即時新聞／綜合報導〕身兼網紅的台北市議員「呱吉」邱威傑網路聲量相當高，沒想到近期因為高雄「大港開唱」宣布明年停辦後，國民黨民代質疑歷年獲得高市府大量補助延燒，連呱吉過去曾站上高雄「大港開唱」舞台也慘遭韓粉出征，對此，呱吉表示「就算餓死路邊也不會道歉」。

綜合媒體報導，「大港開唱」即使宣布明年停辦，仍遭高雄市政府政風單位向相關局處調閱資料查核，而國民黨高雄市議員邱于軒也緊咬大港開唱的補助經費，國民黨主席吳敦義18日在臉書聲援高雄市府及邱于軒，還指責當時高雄市府舉債近破表，卻還高額補助「大港開唱」，更點名當時的文化局長恰好是現在的「罷韓」發起人尹立。

許多韓粉也針對「大港開唱」出征、留言攻擊相關活動影音，過去曾站上「大港開唱」舞台的「呱吉」邱威傑，也被韓粉在過去的活動紀錄影片下留言，放話攻擊「台北市民真可憐」、「為台北市的市民感到悲哀…低級當有趣，為什麼敢拿這種表演要求政府補助？」、「真是有夠低級~~這種叫質感」。

對此，呱吉19日在個人臉書上表示，韓粉為了大港開唱瘋狂「出征」他，但他先聲明：「我呱吉就算餓死，死路邊，也不會跟你們說一句道歉。」並槓上韓粉狠嗆：「明天出片幹譙你們這些小兔崽子。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法