澄清柯P臉書沒買讚！柯昱安秀「證據」：阿拉伯帳號入侵

2019-09-19 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的臉書，今（19日）晚突然急速回讚，3小時內暴增一萬人，引起網友懷疑是「公關公司出動」。對此，柯文哲網路社群幕僚柯昱安嚴正澄清，「絕對沒有買讚」。他更PO出一張後台「證據」，表示這些按讚的人「完全都是阿拉伯人」，而他與團隊根本沒有能力去操作大量的人頭帳號灌入柯文哲臉書。

柯昱安晚間在臉書發文表示，社群經營入門者大概都懂，「買人頭帳號補讚」這件事情完全是一個無效操作，社群經營績效跟擁有的粉絲多寡根本一點關聯性都沒有，但還是有一些粉絲專頁外行假內行，用類似的議題來影響輿論。

今日柯文哲臉書按讚人數暴增，柯昱安表示，打開後台一看，赫然發現「完全都是阿拉伯人」。他指出，作為一個市長官方社群經營者，他月領五萬，團隊也只有五個人，常常羨慕其他政黨與組織有如此龐大的資源可以運用，所以根本沒有能力去操作大量人頭帳號灌入市長臉書，「我要嚴正澄清，絕非本人及本團隊，以及台灣民眾黨任何人所為」。

柯昱安表示，臉書退讚潮是真的，他們願意面對、反省，然後重新出發，「當然不會去為了追求那些數字去花任何一毛錢補讚」。

柯昱安最後也怒轟，不管是想用這種方式帶風向也好，還是有人要護盤也好，他要幹譙任何人用「買人頭帳號」這種愚蠢低智商的方式來影響粉專經營，「否則上個禮拜幕僚們在會議室內當著柯P的面開起RCA檢討會，細數哪一天掉了多少讚，叫市長好好檢討對外發言尺度是檢討假的嗎」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法