賴品妤「一撞成名」！粉專剛成立 人氣馬上狂勝二位對手

2019-09-19 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕代表民進黨參選新北市第12選區的賴品妤，（18）日致詞時，一頭撞上麥克風意外爆紅。粉專「聲量看政治」統計，昨日賴品妤新聞爆增78則，與被時力考慮徵召選總統的立委黃國昌74則旗鼓相當。此外，她昨（18）日下午才創立的粉專，已經有2萬多人按讚。不但勝過成立5個月，按讚還不到1萬人的對手國民黨籍李永萍粉專、更狂勝時代力量籍賴嘉倫成立1個月，僅1700多人按讚的臉書粉專。

「聲量看政治」指出，時代力量昨日傳出有意提名黃國昌參選總統，黃國昌回應「毫無所悉」後，一來一往有許多新聞報導，也獲得大量網友關注；而賴品妤用頭撞麥克風的畫面，也造成轟動。

兩者差別在於，黃國昌在新聞與網友輿情上勝過賴品妤，無論按讚、新聞分享等都勝過賴；而賴品妤則是撞麥克風畫面在網路被瘋傳，這部分較難計算聲量。「聲量看政治」表示，賴在新聞的輿情上雖然沒有黃國昌多，但社群媒體上討論熱度不少，兩人聲量幾乎可以一搏。

而根據計算，賴品妤的臉書粉專才成立不到兩天，就已經有兩萬多人按讚。相較之下，她同選區的對手，國民黨籍李永萍粉專已成立5個月，目前僅9800多讚；粉專剛成立的時代力量賴嘉倫更僅有1700多讚。在網路聲量上，賴品妤已蔚為一時話題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法