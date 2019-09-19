蔡英文論文遭學者質疑 徐世榮：他明顯已經過度陳述

2019-09-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文當年留學英國的博士論文近來面對諸多質疑，英國牛津大學經濟史博士徐永泰就在媒體投書，聲稱到倫敦政經學院借閱了蔡英文論文，並提出許多質疑，對此政大地政系教授徐世榮就反過來質疑徐永泰「明顯已經過度論述」。

旅居英國的徐永泰投書到聯合報系《世界日報》，他在閱讀蔡英文總統博士論文後，寫下讀後感想，不過他對內容、格式仍提出許多質疑，蔡英文就對此做出回應「我覺得這個評論的人，隔行如隔山，這個在做專業的評論的時候還是要小心一點。」

而徐世榮就認為，徐永泰第一段文字相當的偏頗，徐世榮要反問徐永泰三個問題「您是如何論證這本論文在2019年6月前在英國倫敦大學政經學院裡是不存在的？您是有得到LSE的任何正式文件指出這本論文不存在嗎？如果有的話，可否請徐博士出示LSE的正式文件？」

徐世榮繼續質疑徐永泰，表示徐永泰說這本論文是在「2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中」，但如果真的是在2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中，「那怎麼能夠獲得LSE圖書館之前的Not available的目錄畫面？」徐世榮下結論「這本博士論文是否早就已經登錄在LSE圖書館目錄中，只是無法尋得而已？」

徐世榮認為徐永泰專文很長，但在第一段文字就出現嚴重偏頗，「明顯已經過度陳述（over statement）」了！」徐世榮認為徐永泰的文章標題明明是「蔡英文總統論文讀後感」，怎麼內容會變成「這本論文存不存在、何時登錄」的問題。

徐世榮最後強調，當徐永泰在檢驗蔡英文的博士論文時，同時也是讓大家在檢驗他的讀後文，徐世榮質疑：徐永泰讀後文中，「過度陳述」到底是一時疏忽還是刻意造成的呢？

徐世榮臉書全文

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