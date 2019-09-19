柯P臉書讚數突然暴增！ 網友：公關公司出動？

2019-09-19 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來失言不斷，造成臉書粉專按讚人數不斷減少，日前甚至失去等同連任後獲得的粉絲數量。不過長期觀察柯文哲臉書粉絲變化的粉專發現，柯文哲今（19日）晚臉書突然湧入大量按讚潮，讓不少網友質疑「公關公司」出手了；更有網友以影片紀錄柯文哲按讚數變化速度，令網友看得嘖嘖稱奇。而柯文哲社群幕僚柯昱安則嚴正澄清此事為柯團隊或台民黨任何人所為。

柯文哲日前不慎爆出「林志玲結婚懷孕」接著又酸「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發退讚高峰，甚至失去了等同2018連任後獲得的粉絲數量。

粉專「聲量看政治」今晚發文，表示根據觀察，柯文哲臉書粉專「5分鐘內回讚239人」、「12分鐘回讚725人」，19分鐘內就有1109人按讚，柯文哲粉專短時間暴增按讚人數。粉專也表示，剛剛確實看到「數秒鐘內10位數往上刷的現象」。

「聲量看政治」PO出數據，表示今晚7時52分讚數是196萬5399人；7時57分變為196萬5638人；8時04分為196萬6124人；8時11分為196萬6508人；8時17分為196萬6707人。「聲量看政治」也說，5分鐘補239讚，12分鐘725人，如果短時間，例如半小時超過1000讚以上，基本上，「如果沒有一定的事件影響，很大可能就是買的（如果小編猜得沒有錯的話）」 。

根據柯文哲退讚活動社團統計，直到晚上8點52分，按讚數2小時內急增4300人。活動發起人也說，在沒有重大事件發生時，單日增加這麼多的按讚人數「很詭異」，他更狠酸「看起來柯營還是很重視退讚活動造成的影響」。

對此，網友也紛紛留言表示「懷疑讚的來源」、「每秒刷一次都會上升」、「買起來」、「公關公司加油」、「還是很在意嘛」、「我剛剛去看了，太扯，一直在往上跳，肯定開始買讚了」、「政治不難，花錢買讚而已」、「這種跳的速度是怎樣」？

對此，柯文哲社群幕僚柯昱安嚴正表示，他與5人團隊根本沒有能力去操作大量人頭帳號灌入市長臉書，「我要嚴正澄清，絕非本人及本團隊，以及台灣民眾黨任何人所為」。

網友以影片紀錄柯文哲按讚變化速度

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