數位迷彩服案遭糾正 國防部：尊重並完成改善

2019-09-19 19:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部2006年起委託民間廠商製作「抗近紅外線迷彩野戰服」，卻又改為「數位迷彩野戰服」且暫緩製作，造成廠商損失，導致國防部需賠廠商5700萬元損失，因此，監察院今日就此案糾正國防部。對此，國防部今晚表示，對監院敬表尊重，並強調，已於監察院查察期間，就委員指導及建議事項，督促所屬依法定程序完成改善。

國防部表示，為防杜類情再生，國防部已要求各軍種詳實訂定籌補計畫，依「分年檢討需求，落實總量控管」方式執行服裝訂購，目前各項簽約執行，採購狀況均正常。

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