破天荒！公共政策網路平台 這案子投票數竟高過附議數2.7倍

〔記者洪瑞琴／台南報導〕真是罕見，這些投票討論網友是幽靈人口？台北市長柯文哲創立「台灣民眾黨」，引發民眾正反議論，前國發會副主委曾旭正在公共政策網路參與平台，以「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者應不允同意登記」提出異議，結果目前附議數超過3千個，仍未達標成案門檻5千個，討論投票數卻已超過8千6百個，打破歷來提議紀錄。
曾旭正表示，投票數超過附議數這麼多，他發現後也覺得納悶，跟一般常理不符，是否網友不熟悉點選附議或有其他因素，將向國發會反映，建議線上操作平台可以更簡易使用。
民眾在公共政策網路參與平台的提議，經檢核通過的提案，有60天期限供民眾上網附議，達成5000位民眾附議門檻，行政院必須正式回應。
這項提議於8月5日檢核通過，附議期限至10月5日，只剩16天。
此外，依公共政策網路參與實施要點，全國性選舉期間，於投票日前60日暫停提議及附議，該網路平台已貼出公告，將自今年11月12日至明（2020）1月11日，暫停「提點子」提議及附議，明年1月13日才恢復。「眾開講」、「來監督」及「找首長」等功能仍持續服務。
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公共政策網路參與平台提案「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者應不允同意登記」，附議數門檻尚缺1805個。（擷自公共政策網路參與平台）
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公共政策網路參與平台提案「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者應不允同意登記」，投票數逾8千，竟是附議數的2.7倍。（擷自公共政策網路參與平台）
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由於明（2020）年總統大選，公共政策網路參與平台將自今年11月12日至明年1月11日暫時「封關」不能提議與附議。（擷自公共政策網路參與平台）