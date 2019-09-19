不解柯提到她就火大 陳菊：我的生命跟他沒交集

2019-09-19 21:05

〔中央社〕總統府秘書長陳菊今天表示，台北市長柯文哲每次提到她就怒氣冲天，但她的生命與柯文哲沒有任何交集、是兩條線。她提醒柯文哲，不要忘記台灣人民的厚愛，「不然柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展沒有任何關係」。

兩年前，為地方政府舉債問題，陳菊與柯文哲隔空交火，2018年台北市長選舉，陳菊公開表示，基層希望民進黨應自提人選，被解讀再槓柯文哲；柯文哲日前稱陳菊是比較肥的（高雄市長）韓國瑜被指失言，但柯文哲拒絕道歉，僅稱是情緒蓋過理智；陳菊低調不予回應，不願為政治口水再添柴火。

陳菊今天接受中央社專訪表示，柯文哲每次說到她都怒氣冲天，「我的生命跟他沒有交集、也沒有往來，就是尊重」。

另外，陳菊也談到借將子弟兵蘇麗瓊到台北市政府任職的過往，她說，蘇麗瓊原本擔任高雄市副秘書長，柯文哲透過台北市副市長林欽榮推薦，找蘇麗瓊當台北市秘書長，當時蘇麗瓊來找她，她覺得蘇麗瓊是優秀文官，若能擔任文官十四職等、最高階的秘書長，她當然答應而且鼓勵支持。

蘇麗瓊與前高雄市副市長劉世芳（2009年世運會總執行長）都有參與2009年高雄舉辦世界運動會（世運會）的經驗，因此，兩人也提供2017年台北市舉辦世大運的協助，陳菊認為這些都是應該的。

陳菊表示，她與柯文哲沒有私人接觸，一次與柯文哲的交流是為了北高兩市的動物園，陳菊表示，柯文哲對她的了解有限，「但他那麼斷然對我很多批評，只因為我的派系他不喜歡，那就尊重他，我的人生跟他是兩條線」。

儘管一再強調不適合評論柯文哲，但被記者追問2020大選，柯文哲從組黨到力挺鴻海創辦人郭台銘參選（後來郭台銘宣布不選）都對民進黨設定2020是抗中保台的目標造成影響，陳菊說，參選、組黨都是憲法保障的基本自由，她都尊重不適合評論。

但她覺得，柯文哲一定有自己的人生規劃，至於這個規劃要把台灣帶到哪裡，人民自有公評。陳菊提醒柯文哲，不要忘記台灣人民對他非常厚愛，給他很好的機會，不然柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展是沒有任何關係，要感謝珍惜台灣社會給他這個機會。

對於前副總統呂秀蓮登記參選總統，陳菊表示，尊重呂秀蓮願意承擔，也感謝她在台灣最黑暗時願意一起為台灣努力，並不要忘記過去面對軍法審判時捍衛台灣，「勿忘初衷」。

副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，並完成登記申請連署為總統、副總統獨立參選人。陳菊表示，呂秀蓮是才女、非常優秀，對台灣也是充滿理想、抱負。呂秀蓮擔任過8年的副總統，在美麗島事件的受難人來講，台灣社會給呂秀蓮的機會，「可以說待她不薄」，也是很疼惜。

陳菊回憶起在美麗島時期，她與呂秀蓮一同坐牢，一天24小時，每天都關在一起，她比呂秀蓮多關一年多，呂秀蓮是在第5年的時候，就先出獄。

陳菊表示，感謝呂秀蓮在台灣最黑暗的時候，跟他們一起為台灣努力，呂秀蓮也一直在兩性平權做很多努力，「她確實對台灣有貢獻」。

陳菊表示，對於呂秀蓮要參選她都尊重。不過她一定要思考，出來參選對守護台灣，跟過去美麗島事件時期，面對軍法審判時的捍衛台灣，「我想大家都是一樣，勿忘初衷」。

陳菊說，對於呂秀蓮現在的選擇，守護台灣、捍衛台灣，她給予高度關心、高度祝福。

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