時力聲明有義務「自提總統候選人」 臉書遭網友灌爆

2019-09-19 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨晚表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一。今（19）日時代力量再發聲明，強調2016年大選獲得6.1%選民支持，「有義務要理性、謹慎的決斷是否要自提總統候選人」。不料，聲明一出，臉書立刻被灌爆；不少網友留言痛罵「從全力支持到全面失望」、「我不再支持你們，謝謝」。

時代力量昨晚發布新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一；今日更傳出柯文哲、黃國昌搭配選總統的「柯昌配」，不過黃國昌表示無法接受「兩岸一家親」，柯文哲也回應「每天都有這種驚悚的消息」。

對此，時代力量下午發表聲明，再次重申對於台灣主權的堅持，並且強調，民眾黨主席柯文哲一直以來主張「兩岸一家親」、保持與中國之間曖昧不清的關係，時代力量完全無法接受，也完全踩過時代力量堅持主權的底線；不過，時代力量也表示，在2016年獲得了6.1%民眾的支持，也因為時代力量肩負了6.1%的支持者的期許，就有義務要理性、謹慎地決斷是否要自提總統候選人。

不料，聲明發布不到3小時，時代力量臉書已經湧入近1000則留言，不少失望的網友表示「身為6.1%的支持者之一，我從來都不贊成時力推一個不可能選上的總統候選人出來選」、「從全力支持到全面失望」、「時代力量帶給我許多的遺憾」、「我不再支持你們謝謝」、「不贊成時力推總統候選人」。

時代力量聲明請見時力臉書

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