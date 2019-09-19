林姿妙「讀書免錢」政見 明年恐再跳票1年

2019-09-19 17:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙選前主打「吃飯免錢、讀書免錢」政見，要提供全縣國中小學生免費營養午餐並免繳學雜費與書籍費；林姿妙上任後順利讓免費營養午餐政策於9月上路，但明年度縣府確定無法編列「讀書免錢」約6200多萬元預算，政見恐再跳票1年；縣府表示，明年配合前瞻建設府內預算吃緊，「讀書免錢」再緩緩。

宜蘭縣共有100所公立國中小，共約有3200名學生，林姿妙的全縣國中小免費營養午餐政策，經議會通過約1.22億元追加預算後，已在9月上路，近期縣府編列明年度預算，確定要再編2.8億元。

「讀書免錢」何時上路，外界非常關注，許多家長非常期待，更是議會藍綠攻防話題，11月審查明年度預算，勢必再度成為藍綠議員討論重點。

根據縣府提供的資料，全縣國中小過去除了營養午餐費，每學期還需繳納700元書籍費、100元家長會費及175元的保險費，1年還需繳約1950元的費用，全部免繳每年縣府粗估要編列約6240萬元。

不過，縣府近期在編列明年度預算時，確定不編「讀書免錢」預算，除非明年中追加預算，並順利在議會通過，否則恐再跳票1年；縣府祕書長林茂盛指出，「讀書免錢」的部分，縣長上次在縣議會接受質詢時，已定調要視財源情況，再予以適當安排。

林茂盛說，由於明年是爭取前瞻基礎建設計畫的最後一年，宜蘭縣有不少建設需要爭取，屆時縣政府需要負擔不少配合款，對財政影響不小，其它有些縣市政府，甚至連配合款都編不出來，縣府還算順利，前瞻建設預算都有編進去。

林茂盛說，編列完前瞻建設的配合款，縣府的財政已經吃緊，加上還需符合縣府既有的償債計畫，需編列4億元還債，財源調整的彈性變小，「讀書免錢」的政策只能暫緩，後續視財源狀況再來處理，何時能上路還不確定。

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