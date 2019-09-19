黃國昌本來想跳船？ 王浩宇爆：私下拜託柯P想當不分區

2019-09-19 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇爆料，時代力量立委黃國昌本來要「跳船」，私下去拜託台北市長柯文哲，要當民眾黨的不分區立委。王浩宇稱，這就是為何黃國昌對柯文哲非常小心的原因。王浩宇也說，這部分可以去問黃國昌，「我說的，我負責」。

時代力量昨晚發布新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一；今日更傳出柯文哲、黃國昌搭配選總統的「柯昌配」，不過黃國昌否認此傳聞，柯文哲也回應「每天都有這種驚悚的消息」。

對此，王浩宇今（19）日在臉書爆料，表示黃國昌因為「擔心無法完全控制時代力量」，本來要跳船，私下拜託柯文哲，想當民眾黨的不分區。王浩宇指出，這也是為什麼黃國昌對於柯文哲發言非常小心的原因，因為他擔心得罪柯文哲就沒有退路，不想放下自己的政治權力。

王浩宇說，一直到林昶佐、洪慈庸退黨，黃國昌確認自己可以完全掌握時代力量的黨機器，才打消退黨的念頭，決定繼續留在時代力量。王浩宇表示，什麼新政治、理念，其實背後都只是政治算計、打總統蔡英文也是為了選票，就這麼簡單而已，一點也不複雜！最後王浩宇也批，「這樣的人，跟我們口中投機的柯文哲到底有什麼差異？我不知道」。

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