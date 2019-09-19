參選目的是為拉下蔡英文？呂秀蓮：這個是誤傳

2019-09-19 12:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日至松山奉天宮參拜，她表示會很莊嚴向玉皇大帝稟告，參選總統並不是出來攪局，而是一起開創台灣新的前途，有信心能過連署門檻。對於扁爆出呂參選目的是為拉下蔡英文，呂秀蓮今日受訪強調，「這個是誤傳」。

呂秀蓮指出，台灣被兩個政黨綁架了，只要不管政黨提名誰就支持，這種「愚忠愚孝」精神，經過民主化衝擊後大家應該做一番反省，既然台灣有那麼多政黨，這次選舉大家重視選總統，前天她接受喜樂島聯盟正式提名，這次要藉參選讓大家思考，兩大政黨輪流執政，「國家變成他們的家！」

「國家不是你家！」呂秀蓮認為，國家是2360萬人你我共同的家，根據民調兩大黨支持率都沒有超過25%，另外還有50%台灣的主人，這次參選目的不是要對抗哪一個政黨，是要呼籲民主國的台灣公民，要從被政黨綁架的思維走出來，讓台灣變成和平中立的台灣。

呂秀蓮指出，要感謝民進黨主席卓榮泰之前有來看她，大家展現很好的民主風範，過去是一句話不聽黨的就開除處分，「卓主席誠懇來看我，我也是誠懇相待」，這就是政黨文化重新思考，2300多萬人大家團結在一起。

呂秀蓮提及，她能擔任副總統要感謝陳水扁先生，但昨天在媒體看到說扁透露前幾天拜訪之事，說她參選目的是為了拉下蔡英文，「我想這個是誤傳」，過去自己絕食把陳水扁從監獄中拯救出來，獲得保外就醫，相信扁會講這種話是「口誤」。

針對宣布參選後是否還會去拜會陳水扁？呂秀蓮受訪直言，如果私人會談會被公開，大概會重新考慮，「大家會講好意去見你，結果選擇性發表談話」，她和扁講話光明正大，那個是誤會一場，絕對沒有講什麼說拉下。扁是問會不會當選，「我承認不會當選，好了不再講了，尊重扁失去自由之下的言論自由」。

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