美新任國安顧問曾訪台 外交部：持續深化台美實質夥伴關係

2019-09-19 12:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕在開除前國安顧問波頓（John Bolton）後，美國總統川普今在推特上宣布，任命人質事務特使歐布萊恩（Robert O' Brien）為新任白宮國家安全顧問。外交部今對此表示，歐布里恩曾在2016年五月訪台，立場十分友我，盼未來能在現有友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

美國總統川普今在推特上表示，「我與歐布萊恩長期共事，他必定能勝任此職。」歐布萊恩曾於2016年五月31日投書美「國家利益」（The National Interest）雙月刊，內容呼籲國際社會支持台灣的民主自由。

外交部表示，台美雙方長期保持密切順暢的溝通，也持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。外交部期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

此外，在索羅門轉向中國、與我斷交後，美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）出席聽證會時也發言挺台，史達偉除對中國掠奪台灣友邦、破壞兩岸現狀的霸凌台灣作法表示關切，也強調美國持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力。

另並有包含參院外委會主席芮胥（Jim Risch, R-ID）、外委會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）、參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）等多位參議員在聽證會中就台索斷交案為我聲援，並要求美國行政部門採取具體行動協助台灣抵抗中國威脅。

外交部今對此表示誠摯感謝，外交部強調，在我國外交面臨艱鉅挑戰時刻，感謝美國行政及立法部門齊聲為我國仗義聲援。我國政府將會繼續善盡負責任的國際成員角色，也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻。

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