美新任國安顧問曾訪台 外交部：持續深化台美實質夥伴關係
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美國總統川普今在推特上任命新任國安顧問由原人質事務特使歐布萊恩（Robert O' Brien）（右）接任（翻攝網路）

美國總統川普今在推特上任命新任國安顧問由原人質事務特使歐布萊恩（Robert O' Brien）（右）接任（翻攝網路）

2019-09-19 12:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕在開除前國安顧問波頓（John Bolton）後，美國總統川普今在推特上宣布，任命人質事務特使歐布萊恩（Robert O' Brien）為新任白宮國家安全顧問。外交部今對此表示，歐布里恩曾在2016年五月訪台，立場十分友我，盼未來能在現有友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

美國總統川普今在推特上表示，「我與歐布萊恩長期共事，他必定能勝任此職。」歐布萊恩曾於2016年五月31日投書美「國家利益」（The National Interest）雙月刊，內容呼籲國際社會支持台灣的民主自由。

外交部表示，台美雙方長期保持密切順暢的溝通，也持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。外交部期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

此外，在索羅門轉向中國、與我斷交後，美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）出席聽證會時也發言挺台，史達偉除對中國掠奪台灣友邦、破壞兩岸現狀的霸凌台灣作法表示關切，也強調美國持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力。

另並有包含參院外委會主席芮胥（Jim Risch, R-ID）、外委會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）、參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）等多位參議員在聽證會中就台索斷交案為我聲援，並要求美國行政部門採取具體行動協助台灣抵抗中國威脅。

外交部今對此表示誠摯感謝，外交部強調，在我國外交面臨艱鉅挑戰時刻，感謝美國行政及立法部門齊聲為我國仗義聲援。我國政府將會繼續善盡負責任的國際成員角色，也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻。

  • 美國務院亞太助卿史達偉（左）18日出席聽證會時，針對台索斷交一事發言挺台，並強調美國將持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力（外交部提供）

    美國務院亞太助卿史達偉（左）18日出席聽證會時，針對台索斷交一事發言挺台，並強調美國將持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力（外交部提供）

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