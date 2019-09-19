「雷霆2000」多管火箭有兩千管？ 國防部一次說分明

2019-09-19 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕國軍「雷霆2000」多管火箭是陸軍落實「重層嚇阻」戰略方針的重要武器，不過雷霆2000屬於新型武器，國人對其認識仍有些陌生，「國防部發言人」稍早便在臉書粉絲專頁中貼出圖文，向國人介紹雷霆2000的特色及性能，並打趣地說：「雷霆2000真的沒有2000管。」

「國防部發言人」在臉書中指出，雷霆2000主要是在執行反登陸作戰時，精準摧毀海上敵軍及登路灘岸兵力，可掛載3種火箭模組，射程範圍涵蓋7至45公里，可在1分鐘內將滿架火箭彈發射完成，彈著覆蓋範圍可達到6個足球場的面積，約20萬平方公尺。

雷霆2000可掛載三種火箭彈藥模組

至於雷霆2000的掛載彈藥量，「國防部發言人」圖文中提到，雷霆2000可掛載的彈箱分為「MK15火箭模組」、「MK30火箭模組」、「MK45火箭模組」，「MK15火箭模組」有3箱共60枚，射程為7至15公里，主要針對殺傷軟性目標；「MK30火箭模組」有3箱共27枚，射程為15至30公里，特點是彈頭可貫穿8至10公分的鋼板；「MK45火箭模組」則是有2箱共12枚，射程為25至45公里，由於射程較長，涵蓋灘頭至泊地，可摧毀灘頭敵軍及海上兵力。

另外，雷霆2000發射架採用彈箱式設計，一方面便於儲存，裝填快速縮短再次發射時間，另外彈箱式具備氣密功能，也能有效降低維護需求。

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