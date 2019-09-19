時力與柯結盟？黃國昌：柯須告訴我要談什麼

2019-09-19 11:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量昨晚發布新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一，外界解讀此舉是正式向民進黨開戰。被點名的時力立委黃國昌今上午受訪時再度重申，他對總統提名一事「毫無所悉」，他目前並未參與黨務運作，黨中央內部要如何討論，尊重決策會討論。

被問及參選總統意願，黃國昌並未鬆口，僅強調目前最重要的工作是國會的職務，他比較關心台灣的下一步，認為當前台灣面臨諸多困難，許多4年前承諾的改革到目前為止並未完成，希望能在最後一個會期達成。

針對是否與台北市長柯文哲合作，黃國昌表示，講清楚要談什麼事情，他從來不會排斥，但講到選舉合作就太遠了，他認為台灣社會除了藍綠之外，需要有第三勢力存在，讓公民社會有理性中道的出口，而不是每次選舉都只剩國民兩黨；黃國昌並重申，針對柯文哲的兩岸一家親發言，他無法接受。

黃國昌並說，黨中央並未與他討論此事，他並再度提及與前鴻海董事長郭台銘對談一事，黃國昌強調，儘管郭台銘已經宣布不選總統，但郭若願意與不同世代討論經濟議題，他認為還是很有意義，對台灣都是正面積極的影響。

針對自提總統人選一事，時代力量黨中央曾多次表態，強調不排除自提人選，昨晚更無預警發出新聞稿表示，秘書處目前正草擬相關提名辦法，未來將送交決策會討論。對此，黨內已出現不少反彈聲浪，決策委員蕭新晟昨晚受訪時便說，此決議根本沒有在決策會中討論過，導致新聞稿一發出「大家都傻眼」，痛批此舉可能再度引發退黨潮；苗栗縣議員曾玟學也在臉書發文指，對此事完全不知情，要求黨中央「請不要拿我背書」。

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