嚴防紅色勢力滲透 綠委將推台灣基進版「境外勢力影響透明法」

2019-09-19 10:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕為防範紅色勢力滲透、影響台灣，台灣基進今與民進黨立委尤美女等人共同召開記者會，公布由兩黨合作起草的「境外勢力影響透明法」草案。尤美女在會中強調，後續將全力尋求連署，力推法案通過。

台灣基進中常委何澄輝表示，「境外勢力影響透明法」是台灣反外國滲透法律中最重要的一步，而台灣基進版本的「境外勢力影響透明法」是各黨團版本中打擊最精準、守備範圍最廣的法案，也是國安各相關法律的基礎。何說明，「境外勢力影響透明法」是在前端要求外國代理人進行資訊揭露與透明化，讓台灣公民獲得充分透明的資訊，配合其他國安相關法律的後端懲處，就能達到事前預防與事後懲處「雙劍合壁」的效果。

台灣基進台北黨部新聞輿情主任林宥銘指出，台灣基進版本的「境外勢力影響透明法」有三大特點。首先是「符合公平原則」，對於所有來自境外勢力的干預一視同仁，不僅是針對「中國代理人」，這樣也能避免中國透過第三國做跳板進行滲透。其二是「定義明確」，清楚定義了「代理關係」與「登記程序」，讓行政機關沒有上下其手的空間。其三則是強調代理人的資訊揭露義務，並賦予法務部司法警察主動調查權，杜絕境外勢力代理人隱蔽或造假。

對於藍營質疑本法可能「侵害台商」或「侵害言論自由」，何澄輝強調，這些都是不必要的臆測，因為台灣基進版本的草案中，已經明文排除純商業行為，也就是單純在中國經商就業的台商、台幹，若無任何實際影響台灣政治的行為，就不在規範範圍。此外依據本法，代理人也不會受到實質的言論審查，因此所謂台商疑慮或違反言論自由，都只是無謂的泥巴戰。

何澄輝呼籲，民進黨團與府、院各方應拿出執政勇氣，深化台灣民主防衛機制，台灣若能繼美國與澳洲之後，也建立自己的「外國代理人登記法」，這將是世界民主史上非常重要的里程碑，有了「境外勢力影響透明法」，台灣的民主防衛制度將更趨成熟。

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