轟獨派罵「蔡英九」 謝志偉：說話多少要有點良心！

2019-09-19 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮近日宣布接受「獨派團體」喜樂島聯盟推薦參與明年總統大選。台灣獨立建國聯盟主席陳重光昨在臉書發文呼籲，「不要將喜樂島聯盟說是獨派或是台派」，並稱只有「護台抗中」才是。對此，駐德大使謝志偉粉專也發文表示，獨派是良心事業，既然敢稱「獨派」，「說話多少就要有點良心」。

謝志偉在文中表示，小英就職首日至今始終拒絕九二共識，還逼出「一中同表」原型，而被中共、老K「圍毆」，卻有「獨派」稱她為「綠皮藍骨的蔡英九」並「恨之入骨」等，謝認為，「簡直比共產黨還共產黨！這叫仇恨，不叫獨派」。

謝志偉在文中提到，對於這些「獨派」指小英3年來很不好等不予置評，但「睜眼說瞎話」到「令人髮指」，讓人難以接受，並舉例小英派出的外交官、小英政府的外貿協會、台灣企產業界出國參展「到處譲世界看到『TAIWAN』！」但這些「鐵桿獨派」卻看不見。

謝志偉在文中指出，他在國外碰到台灣年輕人，不少因感受到小英的努力與成果而相挺，反問這些「鐵桿獨派」不是各個有國際觀？從不跟年輕人交談？並質疑近3個月他們有幾天在關心「真正台派的人真正該關心的事？」「還和老K、小黃一起嘲笑我們的『芒果乾』！」

謝志偉在文中坦言，「吃燒餅沒有不掉芝麻粒」，這3年總有不能盡如人意的地方，但若稱小英為「民進黨總統在作國民黨的事」等，「這是欲加之罪，何患無辭」，並說他只看到對小英的「深仇大恨」，看不見「對聯共制台的老k之『同仇敵愾』」，令他不得不問，「你們瘋了嗎？」

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