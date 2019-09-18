郭董不選後曾有「選」的念頭？柯文哲：不是沒想過

2019-09-18 23:34

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚接受台視「翻轉台灣2020」節目專訪，對於鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不連署參選下屆總統後，他是否有過登記參選的念頭？他坦言「不是沒有想過，但這很難」，時間緊迫，連副總統都沒有人選，郭台銘最後一天才講，讓他剩下不到24小時要做決定。

主持人追問，柯文哲17日下午5點半現身中央選舉委員會，讓各界以為他要去領表登記，也讓民進黨怕到？柯文哲說，他是要去中選會把媽媽何瑞英領回來，「民進黨怕什麼，不是勝券在握嗎」？

外傳郭台銘不選的重要理由是柯文哲沒答應當副手？對此，柯文哲說，他早就說過，如果要「郭柯配」，他自己去選總統就好了。

至於郭董不選有沒有說聲「歹勢」（不好意思）？柯文哲表示，人家總是有表達，他不會去為難對方，反而跟郭董說「你乾脆先休息一、兩天再講，做了這麼重大決定，先休息一下」；有無被丟包的感覺？柯文哲說，不會啦，人生不如意事十常八九。

拿親民黨門票參選？ 柯P：機率像「彗星撞地球」

主持人追問柯文哲會不會拿親民黨門票參選？柯文哲回應「再講吧」，直說這個機率很低，是「彗星撞地球的項目之一，六千萬年才一次的機率」，11月22日離現在還很久，「你們喜歡緊張，我就讓你們繼續緊張」；至於前副總統呂秀蓮宣布連署參選總統對選情會有影響？他認為，合格連署份數要28萬多份，所以至少要連署到40萬份才安全，「我們有柯粉、義勇軍，呂秀蓮會有什麼粉？」

主持人又問，郭台銘不選了，國民黨開心，卻有一說韓國瑜現在更緊張了，韓的選情拉得起來？能給什麼建議？對此，柯文哲表示，選舉要有動機、熱忱去拉票，現在大家都冷冷的，尤其年輕人那一塊是「芒果乾（亡國感）」，蔡、韓一對一的話，差距越來越大，郭台銘退出，差距再變大，鋼鐵韓粉當然很強，二百萬支持者，缺點是限縮其擴展性，韓國瑜現在沒有選擇了，就努力地選舉，市政就沒有辦法了。

至於社會上有罷免高雄市長韓國瑜的聲浪，是否覺得結果可能雙殺（韓選不上總統，市長職務又被罷免）？柯文哲引時代力量立委黃國昌的案例，指政治現實與技術面來講，罷免案要成立不容易。

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