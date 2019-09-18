促進台日友好交流 若林正丈獲頒紫色大綬景星勳章

2019-09-18 23:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今（18）日下午頒贈「紫色大綬景星勳章」給重量級日本學者、早稻田大學台灣研究所所長若林正丈教授，表彰其長期致力增進台日友好關係的重要貢獻。

外交部今天舉行「紫色大綬景星勳章」頒贈儀式，由吳釗燮贈勳給日本學者若林正丈，台灣日本關係協會會長邱義仁與若林正丈的台灣友人等多人見證祝賀。

吳釗燮表示，若林教授是日本近數十年來研究台灣近代史、戰後台灣政治史的重量級學者，備受國際肯定，並於2003年成立早稻田大學台灣研究所，是日本第一個系統性進行台灣研究的大學，去年並擴編為台灣研究中心，成為日本學界研究台灣議題與教學的重要據點。

吳釗燮感謝若林正丈多年促進日本深入了解台灣及其對台灣的支持，也請若林正丈繼續在日本學界為台灣發聲。

若林正丈則回顧指出，1980年代日本學界從事台灣研究的學者鳳毛麟角，但他認為從歷史淵源、國際政經關係、社會連結等面向來看，台灣是日本重要的鄰國，投入台灣研究是必然趨勢。

若林正丈並表示，經過30餘年的努力，日本從事台灣研究的學者與年輕人越來越多，當今在日本從事台灣研究是廣獲肯定的學術領域，台日研究的交流也發展更多樣化，「心願業已實現，今後將持續努力為台日研究交流繼續貢獻心力」。

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