南市審預算府會過招 市府：共同珍惜人民血汗錢

2019-09-18 22:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議會角色是審查把關預算？或是有增加預算編列的行政權？南市政府明（2020）年度預算已送至市議會，不過，第二次定期會尚未召開審議，府會攻防今（18）日先上演。

議長郭信良放話 引爆震撼彈

據了解，南市議長郭信良今天「放話」，義消組織救災協勤經費沒有編列，「市府應重擬明年度總預算，再向議會提出」。市府則回應呼籲「府會共同珍惜人民血汗錢，守護台南的財政紀律」。這個項目有沒有編列，是否就會被「退預算」？提前引爆政壇震撼彈。

南市主計處表示，明年度總預算案，歲出較2019年度預算增加143億餘元，主要係因前瞻計畫、中央補助及市配合款共增加105億餘元。

主計處強調，預算編列以考量公共安全為優先，例如明年度先行編列購置第二套歐式消防衣，都是為了基層消防員的生命安全，有關義消協勤津貼部分，因義消的辦公費每年都有編列，且有義消顧問贊助經費，因此暫無急需，未來將視財政狀況逐年納入考量。

郭信良認為，綜觀六都對義消人員的各項補助經費，大致分為辦公費、協勤費、誤餐費、自強聯誼活動等項目，而南市是六都中唯一未編有協勤費的城市。義消人員長期協助消防局進行各項救災工作，維護市民生命安全，市府卻連1548萬元都不肯編列，令人失望。

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