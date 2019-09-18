呂秀蓮參選總統 卓榮泰：不希望連署被任何政黨負面操弄

2019-09-18 20:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮16日宣布受喜樂島聯盟推薦參與2020總統選舉，民進黨主席卓榮泰今天上午拜訪呂秀蓮，兩人會談近一小時。卓榮泰下午於民進黨立委提名徵召記者會上受訪表示，兩人今天交談，他向呂秀蓮表達，連署工作相當困難，在45天要連署28萬多人是相當大的工程，不希望這樣的連署會被任何的政黨負面操弄。

卓榮泰說，正在努力的是政黨的團結和合作，希望站在台灣派的政黨大家可以好好思考台灣的未來。因此，呂秀蓮接受喜樂島推薦後，他嘗試和呂聯繫。兩人今天交談，他向呂秀蓮表達，連署工作相當困難，在45天要連署28萬多人是相當大的工程，不希望這樣的連署會被任何的政黨負面操弄。

卓榮泰表示，他在會中也說，民進黨在過去這幾個月中，召喚很多年輕朋友勇敢站到第一線，或加入黨的大家庭，希望給年輕人看到這個黨積極努力在改變，也希望年輕人看到黨的內部在團結、一致讓黨往好的方向，希望呂在愛護年輕人立場上，給年輕人更多指示。

卓榮泰說，呂秀蓮是國家副元首，也是大家敬重的政治領袖之一，對黨的貢獻不可抹滅，希望未來與呂有好的溝通，若呂對黨有任何意見，都願意聆聽、改進，希望她要站在台灣派、中華民國派、中華民國台灣派的立場，保衛本土政權、維護國會優勢、確保進步價值，來做接下來的動作。

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