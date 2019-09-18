國民兩黨甲動拚立院召委席次 綠營上看10席、在野6席

2019-09-18 19:24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院新會期明天將舉行8個常設委員會的召委選舉，由於民進黨團在外交及國防委員會、司法及法制委員會具人數優勢，預計可各有2名召委，其餘6個委員會各1名召委。至於國民黨團傳將與親民黨團合作，藉此取得6名召委，其中教育及文化委員會擬禮讓加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅。

立院將於19日上午進行召委選舉，在8個常設委員會中，各選出2名召委，預計將有16個名額，由於召委涉及排審法案權力，國、民兩黨均發布甲級動員。

據了解，民進黨團於各委員會所推出候選人，分別為內政委員會李俊俋；外交及國防委員會王定宇、趙天麟；交通委員會葉宜津；經濟委員會蘇震清；財政委員會施義芳；教育及文化委員會李麗芬；社會福利及衛生環境委員會邱泰源；司法及法制委員會段宜康，周春米。可望拿下10名召委名額。

至於國民黨團部分，由於在外交及國防委員會、司法及法制委員會人數不足，無法擁有召委席次，其餘6個委員會在與親民黨團的合作下，皆可獲得一席召委；分別是內政委員會林為洲、經濟委員會陳超明、財政委員會費鴻泰、交通委員會童惠珍、社會福利及衛生環境委員會陳宜民。

而教育及文化委員會召委，則禮讓給加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅。不過，詳細召委當選名單，仍必須視19日的票選結果而定。

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