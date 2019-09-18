六都中唯一未編義消協勤費 南市議長怒嗆「審查將遇困難」

2019-09-18 19:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度的總預算1000多億元，議長郭信良今天下午針對市府總預算，有關議會的決議及議員建議案，無一採納，質疑市府根本不尊重議會，其中，義消協勤救災費用1500多萬元，六都僅台南未編列，他自承努力不夠，向義消表示歉意。他並向市府嗆聲說，既然市府不尊重議會，那總預算未來送議會審查，勢必將遭遇困難。

市府則表示，對於議員的建議相當重視，其中農路改善經費增加1億2000萬元，並增列鄰長中秋節慰勞金每人每年1000元，另考量公共安全為優先，109年度市府先行編列購置第二套歐式消防衣，義消協勤津貼部分未來則將視財政狀況納入考量。

消防局則表示，義消的辦公費每年都有編列，以目前的情況增編各分隊每月1萬元，暫無急需，各義消分隊都有顧問在協助經費問題。

郭信良表示，綜觀六都對義消人員的各項補助經費，大致分為辦公費、協勤費、誤餐費、自強聯誼活動等項目，而南市是六都中唯一未編有協勤費的城市。雖然南市編列了每次40元的出勤代金，但相較其他城市所編的協勤費，這筆出勤代金實在太過微薄。

連1548萬都不肯編 郭信良失望

郭信良表示，市府109年歲出1005億餘元，較108年歲出862億餘元，增加了超過143億元。義消人員長期協助消防局進行各項救災工作，維護市民生命安全，市府卻連1548萬元都不肯編列，令人失望。

他表示，市府以減收房屋稅23億元為由，對議員們的建議及地方需求置之不理，然而市府的說詞令人質疑。數字會說話，市府編列的109年稅課收入（含房屋稅、土增稅、遺贈稅、菸酒稅及統籌分配稅）較108年增加2.08億，即雖然房屋稅減收，但整體的稅課收入卻是有增無減，何來的歲收減少？

郭信良鄭重呼籲市府懸崖勒馬，別再以單方面的資訊來搪塞大眾。市府應重擬109年度總預算，好好地檢討，把對地方建設的建言納入總預算中，再向議會提出。

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