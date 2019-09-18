呂秀蓮：卓榮泰要我別被某黨操弄連署

2019-09-18 13:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮昨宣布接受喜樂島聯盟黨推薦，參與明年總統選舉，今早與民進黨主席卓榮泰會面。呂秀蓮會後表示，卓榮泰在會晤中表示，希望她明天起展開的連署，不要被某一個黨操弄，她則回應「怎麼可能」，這次這麼多政黨拜託她出來，她怎麼叫其他政黨不要連署，「那民進黨幫我連署好不好？當然民進黨是不可能。」

卓榮泰會後受訪僅說，下午中執會後的記者會再公開說明，他不打擾呂秀蓮的時間。

呂秀蓮表示，卓榮泰傳達兩件事，首先，卓榮泰希望她明天起展開的連署，不要被某一個黨操弄，她則回應「怎麼可能」，她這次出來有很多政黨，主動花了幾個月拜託她出來，她怎麼叫其他政黨不要連署，「那民進黨幫我連署好不好？」當然民進黨不可能。

她說，卓榮泰任務達成，自己也坦白回覆，當然歡迎所有政黨支持她，也希望改變台灣的人幫她連署。

呂秀蓮指出，第二，卓榮泰希望能讓更多年輕人喜歡民進黨，能有更多合作。她回覆，當然樂意國家主人都喜歡最好的政黨，選出最好的國家領導人。如果民進黨更民主、更進步的話，不用她說，關心台灣民主的人，都會愛死它。

呂秀蓮並喊話，「蔡總統妳還有機會連任，但是要多聽聽大家的話。」蔡總統別怪她昨天宣布參選，因為蔡總統執政風光獨享，離民意太遠。希望總統蔡英文「不要把我當對手，把我當妳最好的朋友」，真正的台灣主人會站在她這邊，如果把她當對手，就是與台灣真正的主人當對手。

對於前總統陳水扁認為呂秀蓮「天命已過」，呂秀蓮說，扁去年還在鼓勵她選總統，「因為增加一年我就老很多嗎？我體諒他啦！因為他不自由嘛！」

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