台鐵值錢國有地賣國民黨 黨產會鎖定調查取得數量

2019-09-18 13:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會鎖定調查，國民黨歷年自台灣鐵路局取得國有土地數量，查出國民黨持有市值約25億元，位於台北車站雙子星開發案C1基地的505坪土地，其用來換到C1基地的中央日報舊址土地，最早來源是購自於台鐵。

「單單從台鐵取得的土地就非常多！」黨產會委員透露，黨產會一路追查黨產至今，發現國民黨及黨營事業名下多筆不動產，當年都是從台鐵取得的，台鐵精華土地有出售給國民黨現象。

委員指出，黨產會調查的雙子星C1基地505坪土地，是已被認定為國民黨附隨組織的中投公司，其百分之百轉投資的欣光華公司所持有。國民黨之所以擁有該筆不動產，乃是馬英九擔任台北市長任內期間，北市府拆遷中央日報舊大樓，以地易地換給國民黨的。

至於原位在台北車站外面忠孝西路上中央日報舊址，最早是由黨營文化事業中央日報向台鐵購入，至於國民黨何以能買到車站周邊一大片精華土地，黨產會有調閱公文檔案，正調查當年取得詳細過程。

黨產會委員提及，除中央日報舊址土地外，目前做為國民黨中央黨部使用的八德大樓，以及旁邊已出售的中影八德大樓土地，當年也是台鐵賣給國民黨及黨營事業的，那些精華地段要標售的台鐵宿舍，最後都被國民黨買到。

據黨產會調查，市值約28億元的國民黨中央黨部八德大樓，建物後面及周邊是一大片台鐵宿舍，國民黨當年單單相中八德路上台鐵土地購買，至於附近巷內、沒在大馬路的台鐵土地仍在台鐵手中，目前多數呈現荒廢狀態。

「不賺錢的就賣給台鐵！」委員指出，現在大面積調查下來，可看出國民黨購買黨產的邏輯，就是專買精華地段土地，不過若像是松山油漆廠那種，國民黨經營後不賺錢的公司，還可以脫手賣給台鐵，結果國民黨拿到錢後，未辦理土地移轉登記，公司後來裁撤註銷，導致松漆廠現在變成「幽靈黨產」。

委員表示，國民黨從台鐵取得的國有土地數量多寡，調查完畢後未來會對外公布，目前中投、中影公司已被認定為國民黨附隨組織，資產未經黨產會核准不得處分，這部分亦包含雙子星C1基地土地，以及中影八德大樓等不動產。

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