白宮機密文件解密！美國持續對台軍售關鍵曝光

2019-09-18 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕最近一份解密的白宮機密文件顯示，如果中國承諾以和平解決兩岸分歧作為先決條件，美國同意減少對台軍售，並稱上述兩者關聯性是美國外交政策的恆久必要條件。

這份白宮解密文件是在1982年8月17日《八一七公報》簽署當天，由時任美國總統的雷根（Ronald Reagan）發給美國國務卿舒茲（George P. Shultz）、國防部長溫伯格（Caspar Weinberger）的一份備忘錄，而這份文件在今年8月30日由時任國家安全顧問的波頓（John Bolton）解密。

雷根在備忘錄中指出，簽署《八一七公報》之前的相關會談，是基於一項明確認知為前提，也就取決於台灣海峽的和平與否，以及中國對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的「基本政策」的延續與否而定。美國同意減少對台軍售的意願，完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的承諾為先決條件，而這兩個問題的關聯性是美國外交政策的恆久必要條件。

備忘錄提到，美國對台提供武器的性能與數量，完全取決於中國所構成的威脅而定，無論就數量和性能來看，台灣的防衛能力都應該保持與中國的水準。

中美3個聯合公報包涵《上海公報》、《中美建交公報》和《817公報》，這3個公報是中美在冷戰時期開啟對話和關係正常化的重要基礎。其中《八一七公報》全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，是為了徹底解決美國對台武器出售的問題而簽訂的。

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