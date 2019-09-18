黨紀懲處郭台銘？ 吳敦義：不會啦！...

2019-09-18 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘宣布退選，讓藍營吃下一顆定心丸，但日前郭宣布退黨時，卻遭國民黨強烈抨擊，國民黨主席吳敦義今日受訪被問及今後如何與郭整合時說，「我從來沒有去砲轟」，對於媒體追問「可是國民黨有（砲轟）」，他則說，「國民黨員好多萬人，難免會有一、二個人說不定也會有一點...口出可能不是很令人愉快的...說不定。」

至於黨紀是否還要開鍘郭台銘？吳敦義則說，「不會啦！」「他（指郭）都宣布不選了，我還開鍘！」

對於傳有藍委日前批郭被車撞死，吳敦義表示，「這個不好，這個話在國人耳裡聽起來一定很不好，這種話不應該講！」他並強調，從政久的人都知道，要彼此互相尊重，一定要包容與欣賞。

吳敦義指出，過去他都是請國民黨副主席郝龍斌與郭台銘溝通，現在郭已經宣布不參選，國民黨希望能與郭合作，會用各種好的途徑，繼續與郭溝通，適當時間他也希望能親自向郭台銘請益，畢竟郭是中華民國企業界規模、視野、貢獻最大的一個，他非常尊敬郭，過去也都是好朋友，希望烏雲散掉之後，能夠陽光普照。

至於另一位可能獨立參選的前立法院長王金平，吳敦義則說，王也是多年的好朋友，多年的好同志，相信王有智慧做抉擇，「希望有一天通通撥雲見日，這是我們共同期待。」

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