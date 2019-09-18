郭台銘退選後 籌畫感恩餐會、智庫、辦學校

2019-09-18 11:31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘，已經正式退出總統大選，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（18）日表示，接下來郭台銘要做三件事，一、舉辦全台粉絲感恩餐會，二、成為國家政策智庫，繼續推動0～6歲國家養，百億身障基金等政策，三、日本松下政經塾的概念，培養一些優秀人才幫國家社會服務。

蔡沁瑜說，郭台銘先生不選後，昨天就立刻切換模式，也告訴新進幕僚們不要輕言離開，因還有許多事要做。

第一、下周起開始對郭粉有全台感恩之旅，北、中、南、東共舉辦6～8場感恩餐會，希望支持郭先生的朋友都出來讓我們親自感謝，可能從台北開始，全台繞一圈。

第二件事是智庫，希望對國家提供政策研究，郭台銘在初選時提出0～6歲國家養，百億身障基金，都持續進行，也考慮與民眾黨、前立法院長王金平的大聯盟合作，若國會能有力量繼續推動這些政策，相信對國家、社會都是好事。

第三是辦學校，學校類似日本松下政經塾的概念，培養一些優秀人才幫國家社會服務，強調郭先生政治為經濟服務的理念。

媒體提問，感恩餐會是為了郭台銘進軍國會儲備能量？蔡沁瑜說，「很多人從初選開始支持郭先生，一路走來不離棄，情緒激動，其實初選結束就有說要辦粉絲見面會，但一直沒有時間，現在我們希望把時間空出來全台走一遍。」

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