友邦挺台》11代表親自遞函聯合國 教廷、海地代表也一起

2019-09-18 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國17日開議，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福、吐瓦魯及教廷等11位友邦，派出代表於17日一同親赴聯合國秘書長辦公室，遞交台灣訴求信函，並親自說明拒絕台灣護照、拒絕台媒採訪與拒絕台灣參與會議等作法有違聯合國原則，呼籲更正並儘速以適當方式接納台灣參與。

第74屆聯合國大會9月17日在紐約聯合國總部開議。

貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、吐瓦魯等11個友邦撰寫聯名函，宏都拉斯及巴拉圭個別致函，向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表達強力支持台灣參與聯合國。

聯名函並由貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福、吐瓦魯及教廷等11位友邦派出代表，於開議首日聯合向聯合國秘書長辦公室遞交。

11國友邦並親自說明，聯合國拒絕國人持台灣護照換證進入聯合國參訪、採訪或出席會議，有違聯合國揭櫫的廣納各方參與原則，籲請聯合國儘速以適當方式接納台灣的參與，並更正聯合國不合理的排我作法。

友邦聯名函中並指出，台灣在許多領域擁有頂尖成就，並樂於分享自身發展的經驗，既然古特雷斯秘書長強調「包容的急迫性」（inclusion imperative），則應接納台灣這個可靠且可信賴的夥伴。

聯名函中另強調，台灣是一個活躍的民主社會，台灣所擁抱的自由及人權等普世價值，正是聯合國的核心任務；並特別提及，許多國家對於台灣因為聯合國錯誤援引過時的聯大第2758號決議，而不能參加聯合國相關機制、會議及活動感到遺憾。

外交部發言人歐江安今天表示，中華民國政府誠摯感謝友邦的堅定支持，重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系，呼籲聯合國立即採取行動接納台灣，使台灣能夠與全球夥伴攜手合作，早日達成與全人類福祉息息相關的聯合國永續發展目標。

另，友邦尼加拉瓜與瓜地馬拉未參與聯名或個別致函、也未出席遞函。尼加拉瓜去年曾個別致函，駐台大使達比亞昨在中美洲獨立酒會上說，「台灣並不孤單，我們會跟你們站在一起」。瓜地馬拉去年未致函也未發言，而是透過瓜國外交部推特表達支持。（11:35更新）

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