邀大港開唱遭藍營酸 黃偉哲：總比有人講「他ｘｘ的好」

2019-09-18 11:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲邀請高雄「大港開唱」來台南舉辦，南市議會國民黨團今（18）日批評「台南也要用納稅人的血汗錢去歌頌仇恨與髒話」，對此，黃偉哲受訪回應表示，大港開唱具有音樂文化公認指標，音樂與藝術有－定的標準，「總比有人講他ＸＸ的好」。

黃偉哲說，高雄「大港開唱」在音樂界丶青創界都獲得好評，「跟仇恨有什麼關係，真的很奇怪」，他尊重國民黨團的想法，但是城市文化標的不是靠政治口水建立的，更何況市府邀請大港開唱來台南，策劃單位有所評估，目前還不－定會到台南。

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