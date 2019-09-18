拚選戰 國民黨成立醫療委員會 吳敦義今頒聘書

2019-09-18 11:14

〔記者施曉光／台北報導〕藍營明年總統大選再增生力軍。國民黨主席吳敦義今天上午親自出席由醫、藥、護理界組成的國民黨醫療委員會成立大會，頒授顧問、委員與幹部聘書，吳敦義致詞時提及自己過去擔任行政院長時，全民健保虧損582億元，經過他兩天與工商業界協調，才讓健保財務獲得改善，對國民健康具有重要意義。

國民黨醫療委員會規劃於11月10日醫師節前夕，將成立海內外醫療界挺韓後援會，並於北、中、南、東地區辦理醫療界座談會。

吳敦義表示，明年1月11日是重要的日子，如果只有贏得總統選舉，未來施政未必順利，因為立委如果不能過半，總統、行政院的施政理念與預算就無法通過，因此他呼籲在場所有醫療界人士明年大選支持國民黨總統參選人韓國瑜及所有藍軍立委參選人，讓國民黨贏得立法院60個以上的席次。

吳敦義還說，醫療太重要，可以保障全民健康，中華民國是否稱得上現代化，要看民眾是否既健康且長壽，這是醫療界的使命，也是任何政黨應該投入智慧、預算來改善制度，才能讓中華民國成為健康、長壽的國家，也是自由民主、和諧的國家，國民黨明年如果重返執政，要建立有廉能有效率的政府，發展繁榮均富的經濟，公益與和諧、健康、長壽的社會，以及促進和平穩定發展的兩岸關係。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠則指出，民進黨政府昨天召開長照會議，不但經費來源沒有說明，對民眾端的需求也沒有說明，讓民眾電話打到爆，還得不到長照的策略。

蔡明忠說，長照並非急就章，90天住在養護之家就可得全年補助並不對，政府應該好好處理長照計畫，目前的政府做了很多事情讓民眾無感，這也是今天醫療界會站出來支持韓國瑜，希望國民黨明年重返執政，重塑長照的美好未來。

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