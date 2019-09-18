再咬大港開唱 邱于軒轟閃靈是「背後靈」 以補助避採購法

2019-09-18 10:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員邱于軒緊咬大港開唱，今早召開記者會，批評大港開唱的補助經費，刻意規避政府採購法，「大港開唱憑什麼不被監督？」

對此，高雄市前文化局長尹立批說，一直借不到流行音樂中心廁所的邱于軒議員，不要胡說八道，他當時擔任文化局長，有事就由政務官承擔，不要找事務官麻煩。

尹立強調，大港開唱的補助一切合法，且閃靈是國際知名樂團，他們來策展有什麼問題？不然要找誰？

大港開唱傳因政治介入而停辦，民進黨、時代力量及台灣基進等三黨代表，昨天簽訂《願榮光回大港—「光復高雄．文藝復興」認同書》，批評在韓國瑜主政下，「高雄正面臨一個以韓國瑜為首的文化浩劫」，訴求罷免韓國瑜，拯救被破壞的高雄藝文。

邱于軒今天則召開「榮光重返高雄、大港回歸市民」記者會互別苗頭。她表示，這陣子因大港開唱事件，她遭受網路霸凌、甚至受到威脅與恐嚇，對於網路霸凌、威脅與恐嚇，她將依法提告。

邱于軒指出，依據高市文化局與出日音樂簽訂「文化局補助展演契約書」，清楚寫明「乙方應依政府採購法及相關法令規定辦理」，而與出日音樂簽訂合約的兩位局長，分別是前局長尹立與時任代理局長王文翠。這就說明高市文化局補助出日音樂大港開唱的經費，須符合政府採購法，採購制度，依公平、公開之採購程序，上網公開招標，並接受監督。

邱于軒說，高市文化局表演藝術補助音樂類經費，大多為1萬至5萬，但大港開唱2017年補助1000萬、2018年補助1000萬、2019年補助800萬，為何尹立、王文翠獨厚大港開唱？

與會的高雄市法制局代表說，依據「文化局補助展演契約書」第十五條規定，日出音樂涉及採購事項，應符合政府採購法規定，文化局對日出音樂違反「文化局補助展演契約書」規定，未確實依約行使權利，恐涉及公務員懲戒法第二條的失職行為。

邱于軒並爆料，出日音樂2014年成立時，出資者為現任立委林昶佐與其太太葉湘怡，2016年林昶佐當選立委後，退出出日音樂股份，同年5月負責人也由葉湘怡變更為汪子驤，而汪子驤就是閃靈樂團的鼓手。到底誰是大港開唱的背後靈？誰在替他們護航？

對於大港開唱停辦，高雄市文化局強調，市府自2010年起，與民間單位合作辦理大港開唱音樂祭，新市府團隊上任後，仍持續補助經費及投入行政資源，民代與政風單位依法調閱資料，沒有查水表。

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