來自台灣不是中國！苗博雅分享自身經歷：國外弄錯真的麻煩

〔即時新聞/綜合報導〕雖然在外交上受到中國打壓,但台灣有多達146個免簽國,中國僅有70國免簽國,北市議員苗博雅在臉書撰文表示,依據出國訪問的經驗,「用外文溝通的時候,一定要講清楚,我們是Taiwanese,不是Chinese。這兩個要是弄錯,真的會有很多麻煩。」

北市議員苗博雅舉例,自己好幾年前在西班牙馬德里,要搭機前往挪威奧斯陸,在登機口前查驗護照時,地勤詢問「Where’s your Visa?」讓他一下子愣住,疑惑「台灣護照有申根免簽證待遇,我根本不需要另外的簽證」。

結果地勤翻開他的護照,指著內頁抬頭China的字樣,說「You do need a visa, you’re from China!You’re from China!Chinese needs visa!」幸虧另一名地勤到場,將護照翻到封面的TAIWAN字樣,才讓他立即登機。

苗博雅感嘆「那是我第一次長程國際差旅行程,也是第一次親身體驗到TAIWAN的品牌威力。」在與外國友人的言談中也感受到「相較於China,TAIWAN在國際上真的有很好的形象。」

文末苗博雅呼籲大家如果到國外出差旅遊,有人詢問是Taiwanese還是Chinese,不要猶豫,而應堅定地說出We are from Taiwan,「好處多多,不會吃虧的。」

