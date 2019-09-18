來自台灣不是中國！苗博雅分享自身經歷：國外弄錯真的麻煩

2019-09-18 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕雖然在外交上受到中國打壓，但台灣有多達146個免簽國，中國僅有70國免簽國，北市議員苗博雅在臉書撰文表示，依據出國訪問的經驗，「用外文溝通的時候，一定要講清楚，我們是Taiwanese，不是Chinese。這兩個要是弄錯，真的會有很多麻煩。」

北市議員苗博雅舉例，自己好幾年前在西班牙馬德里，要搭機前往挪威奧斯陸，在登機口前查驗護照時，地勤詢問「Where’s your Visa？」讓他一下子愣住，疑惑「台灣護照有申根免簽證待遇，我根本不需要另外的簽證」。

結果地勤翻開他的護照，指著內頁抬頭China的字樣，說「You do need a visa, you’re from China！You’re from China！Chinese needs visa！」幸虧另一名地勤到場，將護照翻到封面的TAIWAN字樣，才讓他立即登機。

苗博雅感嘆「那是我第一次長程國際差旅行程，也是第一次親身體驗到TAIWAN的品牌威力。」在與外國友人的言談中也感受到「相較於China，TAIWAN在國際上真的有很好的形象。」

文末苗博雅呼籲大家如果到國外出差旅遊，有人詢問是Taiwanese還是Chinese，不要猶豫，而應堅定地說出We are from Taiwan，「好處多多，不會吃虧的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法