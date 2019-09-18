郭台銘踩剎車不選總統 「翟神」分析：他不想背黑鍋

2019-09-18 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘日前參選動作頻頻，16日晚間卻宣佈不連署參選2020總統，也讓各界討論是否他還會以其他方式參選，對此，「翟神」翟本喬，昨日分析表示，郭台銘是預測自己不論選不選，總統蔡英文都會當選，所以不賭氣，不背讓韓落選的黑鍋。

郭台銘宣佈不選後，讓不少人開始替他想解套是「等換瑜還是拿老宋的門票」，有科技網路「翟神」之稱的翟本喬，昨日於臉書發文，他認為，郭台銘是開大門走大路的人，不會搞這些小鼻子小眼睛的把戲，他認為郭台銘的心態為「我就是不選了，而且還退出國民黨，跟你恩斷義絕，看你們這次要怎麼死？更別想把韓國瑜敗選怪罪到我頭上來」。

另外，翟本喬指出，有許多人猜測郭台銘退選，是因為某個特定原因，翟本喬認為，其實唯一的考量，就是他參選無法達成他想要旳結果；他提及郭台銘厲害的點在於直覺，可以在資訊不足的時候看出未來的可能性，翟本喬模擬郭台銘心境，當他看到可能有很好的成果，就會發動所有資源去準備，但到最後關頭還會做一次總檢查，必要的時候還是會踩剎車。

翟本喬強調，郭台銘不會因為捨不得已經投下去的資源，就去做沒有好結果的事。翟本喬猜測，根據郭最後的計算，無論他參不參選，蔡英文都會當選，所以他犯不著為了賭一口氣，背上讓韓落選的黑鍋，國民黨要推著韓國瑜一起掉下懸崖，就讓他們自己去死，死得再難看也是自找的。

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