民進黨一早爆料：韓國瑜將請3個月無薪假拚選舉

2019-09-18 10:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市多位民進黨議員今天早上召開記者會，爆料市長韓國瑜將於10月11日起，連請3個月無薪假，挽救其岌岌可危的選情，議員們強調將「拒絕質詢人形立牌」。對此，高市府新聞局長王淺秋將於稍晚回應。

高雄市議員康裕成、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、高閔琳今天上午召開「拒絕質詢人形立牌」記者會，爆料韓國瑜將於10月11日起，連請3個月無薪假，拚總統大選。

康裕成指出，朱立倫上屆總統大選時，雖然也請了3個月的假，但朱立倫當時已經是第二任市長，做了7年多新北市長，韓國瑜卻只幹了半年，且因韓國瑜有薪假期的額度已經用完，他也將成為中華民國首位自願請3個月無薪假的直轄市長。

議員們痛批，本次會期是預算會期，審查高雄市政府明年度的預算，但法定70天的會期，韓國瑜居然有63天不在議會、只進議會不到7天，顯然違背市民託付給市長的權利和義務。

議員們強調，市長不應規避議會質詢，如果韓國瑜確實將請假3個月，將要求議會調整議程，將市政總質詢和部門業務報告與質詢對調總質詢提前將提前到9月30日開始，在韓請假前完成；至於明年預算，等到落跑市長和落跑去選立委的議員們，於明年1月11日落選再來審查。

今天的記者會，民進黨議員也先準備韓國瑜的人形立牌，強調屆時將「拒絕質詢人形立牌」。

康裕成等人也對韓國瑜提出三問，第一是韓國瑜於10月11日開始請無薪假，是不是事實？若無，那到底何時請假？第二，韓國瑜請無薪假，到底參不參與總質詢、屢行市民對市長以及對議員的託付？第三，韓國瑜已經沒有信用，要不要請假，請以白紙黑字寫下來！

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